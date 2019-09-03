Бывший директор одесского гастронома, а ныне американский бизнесмен Сэм Кислин, называясь близким соратником президента США Дональда Трампа, объявил Петру Порошенко войну.

Сэм Кислин личность легендарная и достаточно неоднозначнаяне только в Одессе, где его знали, как бывшего заведующего центральным гастрономом Семена Захаровича Кислина. Те одесситы, которые ходили в синагогу, как Семена Зусовича Кислина, а в Нью-Йорке он был известен как Сэмюэль Кислин, наиболее удачливый из советских эмигрантов.

"Раскрыть тайны" пятого президента Украины Петра Порошенко бывший одессит решил почему-то не на американском или украинском телевидении, а в эфире российского НТВ. Но, что любопытно, программа, в которой вышло интервью с Кислиным, называется "Новые русские сенсации", название которой, по странному стечению обстоятельств, похоже на программу ТВ-канала 1+1, "Украинские сенсации", где материалы похожего характера, которые касались Порошенко, выходили и выходят достаточно регулярно.

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