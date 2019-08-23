Круговорот российских журналистов в украинском медийном пространстве

В предпразничную неделю, накануне Дня Независимости, сразу две новости всколыхнули украинскую медийную среду: в начале недели о переезде в Украину сообщил Илья Жегулев, ранее нарушавший украинское законодательство и незаконно пересекавший государственную границу Украины, а вчера о своем уходе с ТВ-канала "Прямой" (а возможно и из тележурналистики) объявил Евгений Киселев.

Это не единственные российские журналисты, которые вследа за опоозиционными политиками, после 2014 года потянулись в Украину. Хотя, надо отметить, что некоторые из них приехали работать в Укиев еще задолго до аннексии Крыма и окупации части территории Донбаса. Но за много лет, так и не захотели выучить украинский язык.

Кто они, на какие СМИ работали, какие идеи и мнения открыто высказывали, вспоминаем сегодня в программе.

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