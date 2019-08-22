Смех без причины: почему юмористические шоу на украинском ТВ несмешные

Украинское телевидение раз за разом пытается овладеть вершинами юмористического жанра. Попытки крайне неудачные, но ТВ-каналы не перестают поражать настойчивостью в покорении недостижимого.

"Новый канал" в новом сезоне будет пытаться рассмешить сразу несколькими новыми проектами. Так, "Медфак" это очередная попытка совместить два неисчерпаемых, по мнению продюсеров ТВ-канала, источника юмора: судентство и медицину. Очевидно, что перед глазами у них стоят рейтинги российских сериалов "Универ" и "Интерны", однако, похоже, что создатели "украинского национального продукта" мало что понимают не только в ситкоме, но и в юморе как таковом.

Но это не только проблема в игровых фильмах. Развлекательные шоу, судя по рекламным роликам, постигнет та же участь.

Так, реклама нового развлекательно-юмористического проекта "Дети против звезд", не показали нам ни развлечений, ни юмора, ни детей. Кроме детей самих звезд, которые, как отмечают авторы проекта, уникальны. Надеемся, что к концу шоу авторы найдут уникальных детей не только у украинских медийных персон, но и у рядовых украинцев.

Смотрите с понедельника по пятницу в 9:00 на ObozTV утреннее шоу "О, Крапивина!"

Присоединяйтесь к нашему Viber-сообществу "О, Крапивина!"

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram