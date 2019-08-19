Ностальгия: вспоминаем, каким было украинское телевидение 90-ых

Жизнерадостный "Подъем" на "Новом", "Галопом по Европам" и "Не все дома" с Игорем Пелыхом, "СВ-шоу" Верки Сердючки и "Шоу долгоносиков": вы тоже скучаете по этим программам, как и мы?

"Подъем" - утренняя развлекательная программа, которая выходила с 17 июня 1999 года по 27 июня 2014, дважды побеждала на Национальной телевизионной премии "Телетриумф", как лучшая информационно-развлекательная программа (2000, 2001 годы). Первыми ведущими программы были Маша Ефросинина и Юрий Горбунов - самая популярная ТВ-пара 2001 года по опросам читателей журнала "ТВ-парк".

Среди многочисленных изменений составов, которые были более или менее удачными, лучшим, по мнению Юлии Крапивина, можно считать трио, которое начало свою работу в утреннем эфире в 2008 году, в который входили Сергей Притула, Ольга Фреймут и Александр Педан. 27 мая 2011 они провели последний эфир. Все трое начали заниматься "сольными проектами".

Юмор, естественность и непринужденность, которые были умножены на профессионализм, это те черты, которых не хватает сегодня на современном украинском телевидении. Поэтому, в эту ретро-подборку не могли не попасть программы Игорь Пелых, которые он вел на 1 + 1 ( "Не все дома") и ICTV ( "Голопом по Европам"), интеллектуальные и одновременно смешные шутки Виктора Андриена и валентина Опалева ( "Шоу долгоносиков") и Андрея Данилко в его классическом образе Верки Сердючки в формате телевизионного интервью, еще задолго до того, как это стало модным.

Смотрите с понедельника по пятницу в 9:00 на ObozTV утреннее шоу "О, Крапивина!"

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