''Командовать парадом буду я'': у Зеленского определились с режиссером ''Марша достоинства''

Старые добрые знакомые президента Украины Владимира Зеленского, режиссер Алан Бадоев и хореограф Елена Коляденко получили ответственное задание государственной важности: срежиссировать "Марш достоинства".

Обещание Владимира Зеленского о том, что он не будет привлекать для выполнения государственных задач за бюджетный счет людей, с которым он давно знаком, похоже уже не актуально. Потому что, с режиссером Аланом Бадоевым, которого украинские СМИ называют "самым высокооплачиваемым и востребованым за рубежом украинским режиссером", он знаком давно. Также как и со вторым режиссером "Марша достоинства", который должен пройти 24 августа, на День Независимости Украины, хореографом Еленой Коляденко, первая совместная работа с которой у Зеленского была еще в далеком 2006 году, когда на проекте "Танцы со звездами" Зеленский вместе с Еленой Шоптенко стал победителем этого ТВ-шоу, а Коляденко была одним из членов жюри.

Мы не знаем, возможно, чтобы сдержать свое обещание президент Зеленский найдет другую форму оплаты услуг своих звездных друзей. Например, расплатится шаурмой, к которой у Бадоева, как и у Зеленского, неравнодушное отношение.

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