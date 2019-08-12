Искусство делать деньги на кино: кому достались бюджетные средства

8 июля в Киеве состоялось заседание Совета по господдержке кинематографии, который утвердил победителей Одиннадцатого конкурсного отбора кинопроектив, которые претендовали на государственное финансирование.

По итогам открытого голосования членов Совета, в перечень победителей вошел 101 проект, на которые будет выделено более 1,5 млрд грн. По словам председателя Госкино Филиппа Ильенко, которые он произнес в начале заседания, профинансировать все 122 проекта, набравшие 35 и более баллов и вошедшие в предыдущий перечнь победителей, было невозможным из-за большой необходимой суммы финансирования.

Каким образом избирались победители, какими были критерии отбора, какую пользу (моральную и финансовую) ожидают получить в государственном учреждении, которое призвано поддерживать украинским кино, мы попытались выяснить у председателя Госкино, Филиппа Ильенко.

Результат разговора оказался не однозначным и заслуживающим продолжения.

Смотрите с понедельника по пятницу в 9:00 на ObozTV утреннее шоу "О, Крапивина!"

Присоединяйтесь к нашему Viber-сообществу "О, Крапивина!"

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся