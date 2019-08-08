Экзамен для Зеленского: пройдет ли президент Украины вчерашнее испытание

Последние сутки президента Украины Владимира Зеленского прошли в раздумьях о том, стоит ли развеивать надежды части украинцев, которые они питают к нему более полугода.

Первым серьезным испытанием должна была стать реакция на героическую гибель украинских военных на Донбассе, которое он, прошел не самым лучшим образом, потому что так и не смог назвать виновницей гибели молодых украинских ребят Россию, а использовал вместо этого нейтрально-расплычатое "та сторона".

К тому же, мы вспомнили о том, как процесс обретения мира на украинском Донбассе видел Зеленский-кандидат, а не президент.

От визита в Турцию, прежде всего ждали не только и не столько серьезных экономических прорывов, а определенных международных политических результатов. Так, при условии того, что визит Зеленского в Анкару происходил накануне очередного судилища оккупационными властями Крыма Эдема Бекирова, хотелось бы напомнить, что предыдущему президенту Украины Петру Порошенко удалось договориться с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, который сыграл главную роль в освобождении Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова.

Удалось ли новому президенту Украины Владимиру Зеленскому убедить или заинтересовать турецкого лидера в очередной помощи Украине, думаю, мы увидим (или не увидим) в ближайшее время. Но, можем за это ожидания заплатить снова непомерную цену - жизни и здоровье граждан Украины.

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