Обзор важнейших новостей дня: "Итоги" с Вадимом Колодийчуком
Журналисты "Итогов" сделали подробный обзор важнейших новостей дня среды 26 февраля 2020 года.
В Харькове переименовали проспект Григоренко на проспект Жукова.
В "Борисполе" продолжают проверять температуру пассажиров.
В Грузии зафиксировали первый случай коронавируса.
Также в этом выпуске - обзор важнейших международных событий и новости спорта.
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