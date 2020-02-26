Главная Новости
26 февраля • обновлено в 22:52
МоваЯзык
МедОбоз Главная

Обзор важнейших новостей дня: "Итоги" с Вадимом Колодийчуком

59
Читать материал на украинском

Журналисты "Итогов" сделали подробный обзор важнейших новостей дня среды 26 февраля 2020 года.

В Харькове переименовали проспект Григоренко на проспект Жукова.

В "Борисполе" продолжают проверять температуру пассажиров.

В Грузии зафиксировали первый случай коронавируса.

Также в этом выпуске - обзор важнейших международных событий и новости спорта.

Об этих и других новостях узнавайте из прямого эфира ObozTV.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Эфиры Oboz TV" на OBOZREVATEL.

Темы
Эфиры Oboz TV Прямая трансляция Итоги
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Все новости