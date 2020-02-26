Обзор важнейших новостей дня: "Итоги" с Вадимом Колодийчуком

Журналисты "Итогов" сделали подробный обзор важнейших новостей дня среды 26 февраля 2020 года.

В Харькове переименовали проспект Григоренко на проспект Жукова.

В "Борисполе" продолжают проверять температуру пассажиров.

В Грузии зафиксировали первый случай коронавируса.

Также в этом выпуске - обзор важнейших международных событий и новости спорта.

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