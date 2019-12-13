Обыски у Антина Мухарского: артист сообщил о выбитых дверях в квартиру

В ночь на 13 декабря в Киеве, на Подоле, правоохранители пришли с обысками в квартиру украинского телеведущего, актера и писателя Антина Мухарского (Ореста Лютого).

В квартире были арендаторы. Об этом сообщил сам Мухарский на своей странице в Facebook.

"Сегодня (13 декабря. – Ред.) ночью спецназ выломал дверь в моей квартире на Подоле, где живут арендаторы. Обыск длился пять часов!!! Подробности – позже", – написал ведущий.

Позже Мухарский записал видео об обысках и сделал громкое заявление.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 декабря правоохранители пришли с обыском и задержали музыканта Андрея Riffmaster Антоненко, а также известного военного медика и волонтера Юлию Кузьменко. Их заподозрили в убийстве известного журналиста Павла Шеремета в июле 2016 года.

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