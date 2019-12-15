OBOZ TALK – народный депутат Украины Анна Скороход
OBOZ TALK – это новое ток-шоу Вадима Колодийчука, это часовое интервью с выдающимися политиками, лидерами мнений и известными личностями.
Сегодня в гостях у ObozTV – украинский политический и общественный деятель, народный депутат Украины 9-го созыва Анна Скороход
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