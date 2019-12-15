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15 декабря • обновлено в 14:25
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OBOZ TALK – народный депутат Украины Анна Скороход

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OBOZ TALK – это новое ток-шоу Вадима Колодийчука, это часовое интервью с выдающимися политиками, лидерами мнений и известными личностями.

Сегодня в гостях у ObozTV – украинский политический и общественный деятель, народный депутат Украины 9-го созыва Анна Скороход

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Темы
Студия OBOZREVATEL Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
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Анна Скороход
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