OBOZ TALK – народный депутат Украины Анна Скороход

OBOZ TALK – это новое ток-шоу Вадима Колодийчука, это часовое интервью с выдающимися политиками, лидерами мнений и известными личностями.

Сегодня в гостях у ObozTV – украинский политический и общественный деятель, народный депутат Украины 9-го созыва Анна Скороход

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