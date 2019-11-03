Ток-шоу OBOZ TALK. Гость – Вячеслав Кириленко

Ток-шоу OBOZ TALK. Гость – Вячеслав Кириленко109 Читать материал на украинском
OBOZ TALK - новое ток-шоу Вадима Колодийчука.
Часовое интервью с выдающимися политиками, лидерами мнений и известными личностями.
Сегодня в гостях у ObozTV – экс-вице-премьер-министр по гуманитарным вопросам Вячеслав Кириленко.
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