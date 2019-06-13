Обострение на Донбассе: Obozrevatel News

Обострение на Донбассе

Обострение на фронте. Вследствие обстрелов один военный ранен, сообщают в штабе ООС. За минувшие сутки боевики 28 раз обстреляли украинские позиции. Трижды – с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов. Били по Водяному, Авдеевке, вблизи населенных пунктов Марьинка, Широкино, Зайцево и Южное На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям. По данным разведки, 12 июня однин оккупант уничтожен и трое - ранены.

Оптимизация в воинских частях

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявил о планах оптимизировать численность воинских частей. Об этом он рассказал в интервью "Радио Свобода". По его словам, он уже отдал соответствующие указания. В то же время, подчеркнул, что о сокращении количества воинских частей Вооруженных сил Украины речь не идет. Комментируя проблему увольнения военных из армии, Хомчак высказал мнение, что она состоит в личных отношениях между подчиненными и командирами, в частности - в отсутствии доверия. Говорит: для решения этой проблемы он уже собирал командиров, отвечающих за морально-психологическое обеспечение.

Политический кризис в Молдове

Глава правительства Молдовы Павел Филип и специальный представитель Украины по приднестровскому урегулированию Виктор Крыжановский провели переговоры. Стороны обсудили приднестровский конфликт в контексте политического кризиса в Молдове. Также обменялись мнениями относительно политической ситуации в этой стране.

Отметили, что нынешний политический кризис может дестабилизировать безопасность региона. Подчеркнули важность поддержания конституционного строя и отметили, что для преодоления политического кризиса в Молдове необходим диалог за столом переговоров.

Ранее, напомню, к мирному разрешению политического кризиса в Молдове призвали Германия, Франция, Великобритания, Польша и Швеция.

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