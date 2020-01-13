Облако угарного газа над Киевом: комментарий эколога

Эколог Александр Соколенко в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Он прокомментировал сообщение о фиксации облака угарного газа в Киеве.

"Стоит различать настоящую опасность от сообщений в социальных сетях, которые не всегда выглядят как достоверные. Газ, о котором идет речь в соцсетях, он слишком тяжелый, он не образует облако. Облака может образовывать диоксид углерода, который является следствием сжигания чего угодно: и горючего в автомобилях и бытового газа, и мазута, и угля в промышленности. Все это накапливается в атмосфере и наносит значительный ущерб планете, но стоит заметить, что сейчас период после праздников, когда значительно уменьшается количество авто на дорогах, второй фактор - у нас сейчас зима, то есть увеличена циклоногическая активность, и поэтому я считаю, что оснований для беспокойства в этот период года в Украине нет", - заявил Соколенко.

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