Новый трудовой кодекс поставили на паузу: комментарий эксперта

Кандидат юридических наук, доцент, эксперт по трудовому праву Кожушко Светлана в прямом эфире ObozTV отвечала на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL".

Она прокомментировала приостановление работы по новому трудовому кодексу в Украине.

"Если говорить в общем, то модификация трудового законодаства нужна, несмотря на большое количество трудовых актов, которые принимались за время независимости. Но это нужно делать взвешенно, для того чтобы сохранить трудовой потенциал Украины. Потому что мы и так видим склонность населения к миграции", - заявила Кожушко.

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