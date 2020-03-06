Новый трудовой кодекс поставили на паузу: комментарий эксперта
Кандидат юридических наук, доцент, эксперт по трудовому праву Кожушко Светлана в прямом эфире ObozTV отвечала на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL".
Она прокомментировала приостановление работы по новому трудовому кодексу в Украине.
"Если говорить в общем, то модификация трудового законодаства нужна, несмотря на большое количество трудовых актов, которые принимались за время независимости. Но это нужно делать взвешенно, для того чтобы сохранить трудовой потенциал Украины. Потому что мы и так видим склонность населения к миграции", - заявила Кожушко.
Об этих и других новостях узнавайте из прямого эфира ObozTV.
Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся
Читайте все новости по теме "Эфиры Oboz TV" на OBOZREVATEL.
0
0
0
0
0
0
0
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы