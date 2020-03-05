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5 марта • обновлено в 19:23
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Новый министр здравоохранения: как будет проходить медицинская реформа

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Менеджер экспертной группы "Здравоохранение" Реанимационный пакет реформ Светлана Бубенчикова в прямом эфире ObozTV отвечала на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL".

Она прокомментировала смену министра здравоохранения в Украине и ход второго этапа медицинской реформы.

"К сожалению, я с господином Емцем лично не знакома, и только получаю отзывы тех людей, с которыми я сотрудничаю. Все они говорят, что действительно это очень квалифицированный специалист своего дела. Единственное, с чем я успела ознакомиться, это было его интервью 2019 года, в августе, где он выражает свою позицию относительно того, каким он видит процесс реформы. И из того, что я прочитала, из его цитат, я поняла, что это человек не консервативных взглядов, который имеет достаточно прогрессивное видение", - заявила Бубенчикова.

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Светлана Бубенчикова
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