Новый Кабмин: что изменится в политике правительства

Екссекретар СНБО Украины Александр Данилюк в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL".

Он прокомментировал изменения в правительстве, которые произошли накануне и заседание нового правительства, которое состоялось утром 5 марта.

"Если говорить о шагах нового Кабмина, то это совершенно стандартная процедура, все стандартно, нечему удивляться. Меня больше интересует, что будет в будущем. На самом деле я, как любой человек в Украине, заинтересован в том, чтобы делалось меньше ошибок, и государство двигалось в правильном направлении. Когда мы смотрим на смену правительства, я не могу себе ответить на вопрос, а что именно пытались исправить, и это при том, что я не был сторонником предыдущего правительства", - заявил Данилюк.

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