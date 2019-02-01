''Нежная украинизация'': эксперт объяснил, почему русскоязычные украинцы были не против

Политический консультант Олег Медведев считает, что нынешняя языковая политика государства дает свои положительные результаты. Из-за языковых квоты на радио появляется немало современных украинских исполнителей, в магазинах бестселлерами являются украинские книги, а через государственную поддержку – возрождается украинское кино. Точечное решение, по квотам на телевидении дало развитие производству украинских телесериалов.

Новый закон о языке, который должны рассмотреть на текущей сессии Верховной Рады, имеет тысячи поправок и займет, по мнению Медведева, много времени народных избранников. Но, считает эксперт, как и предыдущие законодательные инициативы, не вызывают сопротивления со стороны русскоязычных граждан Украины, потому что не вмешиваются в личную жизнь носителей других языков.

Но, по мнению эксперта, проблемным вопрос в новом законопроекте о языке остается его применения в сфере услуг, но уже для тех, кто хотел бы, чтобы их обслуживали украинском.

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