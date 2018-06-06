Снятие неприкосновенности с депутатов, взрыв в Страсбурге – новости на ObozTV

Министры иностранных дел стран "нормандского формата" встретятся 11 июня в Берлине. Швейцария направит почти 2000 тонн химических реагентов для очистки воды на востоке Украины. Совбез ООН примет резолюцию по ситуации в Донбассе. Конституционный суд Украины признал законопроект о снятии неприкосновенности с депутатов конституционным. В Страсбурге произошел взрыв на зернохранилище.

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