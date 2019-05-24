В Киеве состоялся синод ПЦУ: Obozrevatel News

В Киеве состоялся синод ПЦУ

В столице состоялся синод Православной церкви Украины. Его созвал предстоятель ПЦУ Епифаний. Архиереи заседали в Доме митрополита, что на территории Софии Киевской. Обсуждали регистрацию уставов монастырей и духовных учебных заведений ПЦУ. Однако, кроме того, по словам экспертов, речь шла о конфликте Епифания с Филаретом, который тоже присутствовал на заседании. У проезжей ворот под стеной Софии собрались его сторонники. Синод запретил архиереям и клирикам заниматься политикой – баллотироваться в Верховную Раду и органы местного самоуправления. Синод выразил полную поддержку предстоятелю ПЦУ Епифанию.

Телефонный разговор Меркель и Зеленского

Президент Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель по телефону обсудили ситуацию в Украине и необходимость полной реализации Минских соглашений. Зеленский и Меркель подчеркнули, что обе страны заинтересованы в продолжении тесного сотрудничества в "Нормандском формате" и в двустороннем сотрудничестве между Германией и Украиной. У Зеленского также добавили, что президент планирует в ближайшее время провести телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макрона.

Отставка Терезы Мэй

Уходит со слезами на глазах. Британская премьер Тереза Мэй объявила о своей отставке. 7 июня она оставляет свою должность, которую занимала три года. Кроме этого Мэй оставит и кресло председателя правящей Консервативной партии. Причина: отсутствие прогресса в реализации Brexit. В начале своей каденции премьер обещала довести до конца выход страны из Евросоюза – именно за это и голосовали британцы на референдуме в 2016 году. На сегодня Великобритания остается 28 страной ЕС и накануне там стартовали выборы в Европарламент.

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