В Швейцарии сняли арест с акций "Газпрома" – Адвокаты моряков подали апелляцию – Путин разрешил доступ к Керченского пролива – новости на ObozTV

Суд в Швейцарии снял арест с акций "Газпрома". Их несколько месяцев назад арестовал Стокгольмский арбитраж по иску Нафтогаза. Речь идет о компаниях-операторах "Северного потока" и "Северного потока-2".

Адвокаты военнопленных украинских моряков подали апелляции на решение Лефортовского районного суда Москвы, который накануне продлил срок содержания под стражей 24 украинских моряков.

Путин позволил специалистам из Германии и Франции осмотреть Керченский пролив. Об этом заявил министр иностранных дел страны-агрессора - Сергей Лавров, после переговоров с немецким коллегой Хайко Маасом.

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