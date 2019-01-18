В Швейцарии сняли арест с акций "Газпрома" – Адвокаты моряков подали апелляцию – Путин разрешил доступ к Керченского пролива – новости на ObozTV

В Швейцарии сняли арест с акций "Газпрома" – Адвокаты моряков подали апелляцию – Путин разрешил доступ к Керченского пролива – новости на ObozTV25Читать материал на украинском
Суд в Швейцарии снял арест с акций "Газпрома". Их несколько месяцев назад арестовал Стокгольмский арбитраж по иску Нафтогаза. Речь идет о компаниях-операторах "Северного потока" и "Северного потока-2".
Адвокаты военнопленных украинских моряков подали апелляции на решение Лефортовского районного суда Москвы, который накануне продлил срок содержания под стражей 24 украинских моряков.
Путин позволил специалистам из Германии и Франции осмотреть Керченский пролив. Об этом заявил министр иностранных дел страны-агрессора - Сергей Лавров, после переговоров с немецким коллегой Хайко Маасом.
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