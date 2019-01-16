Нападение на полицейского – Всеукраинский день памяти ''Киборгов'' – Смерть из-за неправильного питания – новости на ObozTV

В Харькове напали на полицейского. Двое неизвестных набросились на милиционера, когда тот выходил из подъезда. Вначале его избили, а затем несколько раз выстрелили в голову.

В Украине отмечают день памяти защитников Донецкого аэропорта. 16 января чествуют погибших военнослужащих, добровольцев, медиков и волонтеров которые совместными усилиями удерживали оборону на территории воздушных ворот Донецка.

Украина возглавила мировой рейтинг смертности от сердечно-сосудистых заболеваний - более 38% летальных случаев, причиной которой является неправильное питание.

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