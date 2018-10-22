Оккупанты устроили провокацию - нелегальное оружие в Украине - в Канаде закончилась марихуана - новости на ObozTV

Оккупанты устроили провокацию - нелегальное оружие в Украине - в Канаде закончилась марихуана - новости на ObozTV225Читать материал на украинском
На Луганщине четвертые сутки подряд не могут похоронить тела двух погибших жителей оккупированного города Золотое-5; террористы умышленно не позволяют эвакуацию останков мужчины и женщины подорвавшихся на заминированной боевиками территории.
У жителя Кривого Рога, Днепропетровской правоохранители изъяли полторы тонны боеприпасов.
В Канаде, где марихуану легализовали лишь на прошлой неделе, ее можно приобрести в магазинах из-за недостатка.
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