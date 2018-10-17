Военные учения "Чистое небо-2018" - Донбасс без воды - когда заработает антикоррупционный суд - новости на ObozTV

Несмотря на авиакатастрофу истребителя Су-27 международные военные учения "Чистое небо - 2018" продолжаются.

Торецк и прилегающие населенные пункты на Донбассе в так называемой "серой зоне" остаются без централизованного водоснабжения из-за аварии на водопроводе.

Антикоррупционный суд в Украине заработает уже зимой. Об этом Президент Петр Порошенко заявил в интервью одному из украинских телеканалов.

Смотрите выпуски новостей на ObozTV в 10:00, 11:00, 12:00 и 15:00. В 18:00 - Итоги дня с Вадимом Колодийчуком.