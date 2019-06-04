Заседание Конституционного суда: Obozrevatel News

Заседание Конституционного суда

Конституционный Суд Украины в закрытом режиме рассматривает вопрос об указе президента Владимира Зеленского, которым он распустил Верховную Раду. Решение президента пытается в суде обжаловать группа народных депутатов, считая указ неконституционным. Документ подписали 62 народных избранника. Заседание Палаты Конституционного суда началось в десять утра. Однако окончательного решения по этому делу сегодня не будет. Судьи выбирают только форму слушания.

Угроза возвращения России в ПАСЕ

Регламентный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы принял резолюцию, которая может способствовать возвращению России в Ассамблею. Глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев говорит, речь идет об изменениях по введению санкций. Теперь их вводить будет трудно. Но и не ликвидирует полностью процедуру, как того требовали россияне. В течение следующих трех недель украинская делегация будет пытаться убедить Ассамблею не принимать эту резолюцию. В противном случае – это приведет к возвращению россиян в ПАСЕ, говорит Арьев.

Валерия Лутковская заменит Ирину Геращенко

Валерия Лутковская заменит Ирину Геращенко на переговорах в Трехсторонний контактной группе в Минске. Она будет заниматься гуманитарными вопросами. Лутковская уже была на совещании президента Владимира Зеленского и Леонида Кучмы. Последний накануне возглавил украинскую делегацию на переговорах. Новый раунд переговоров в Минске должен состояться завтра. Валерия Лутковская с 2012 по 2017 гг занимала должность Уполномоченного Верховной Рады по правам человека. Сейчас она занимается правозащитной деятельностью.

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