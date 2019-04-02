В Киеве загорелся бизнес-центр: Obozrevatel News в 12:00 от 02.04.2019

В Киеве загорелся бизнес-центр: Obozrevatel News в 12:00 от 02.04.201983Читать материал на украинском
В Киеве загорелся бизнес-центр
В Киеве произошел пожар у метро "Бориспольская". По предварительным данным, загорелось здание пятиэтажного бизнес-центра. Там вели строительные работы. Сообают, что пострадали четверо людей. Еще до прибытия спасателей медики госпитализировали одного человека с отравлением угарным газом.
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