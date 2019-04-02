В Киеве загорелся бизнес-центр: Obozrevatel News в 12:00 от 02.04.2019

В Киеве загорелся бизнес-центр

В Киеве произошел пожар у метро "Бориспольская". По предварительным данным, загорелось здание пятиэтажного бизнес-центра. Там вели строительные работы. Сообают, что пострадали четверо людей. Еще до прибытия спасателей медики госпитализировали одного человека с отравлением угарным газом.

Жесткие ограничения после теракта

В Новой Зеландии парламент собирается ввести жесткие ограничения, касающиеся свободного пользования оружием. А все, из-за теракта в городе Крайстчёрч, где в прошлом месяце погибли полсотни человек.

Ситуация на границе с Мексикой

Закрыть границу с Мексикой пригрозил Президент США ДональТрамп. Таким образом американский глава хочет побороть нелегальную миграцию и наркоторговлю. В Мексике выразили обеспокоенность Жители приграничных районов, чей достаток зависит от туристов из Америки, уверены – это нанесет удар по экономике их страны.

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