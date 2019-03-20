Новая партия вооружения и техники для ВСУ: Obozrevatel News в 12:00 от 20.03.2019

Новая партия вооружения и техники для ВСУ

Очередную партию вооружения и военной техники сегодня передали вооруженным силам Украины. Церемонию, которая состоялась в Хмельницкой области, посетил президент Петр Порошенко.

Успешные испытания турецких беспилотников

Президент Украины Петр Порошенко рассказал об успешных испытаниях турецких беспилотников "Байрактар". Их тестировали украинские военные. Теперь, подчеркнул президент, ими пополнились Вооруженные силы. Соглашение о закупке турецких беспилотников Украина и Турция подписали в январе. Кроме того, в планах – создать в Запорожье совместное украинское-турецкое предприятие по изготовлению комплектующих к современной беспилотной техники.

День весеннего равноденствия

Сегодня - День весеннего равноденствия. Солнце перейдет из южного полушария в северное. Следовательно, продолжительность дня и ночи сравнится. Такое астрономическое событие происходит ежегодно. В день равноденствия за Солнцем можно наблюдать в течение 12:00. Уже завтра день начинает расти, а ночь, соответственно, сокращаться.

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