Усиленная охрана порядка: Obozrevatel News

Усиленная охрана порядка

Из-за выборов, которые состоятся в это воскресенье, с сегодняшнего дня полиция перешла на усиленный режим несения службы. К обеспечению правопорядка и безопасности во время второго тура выборов привлекут больше 72 000 полицейских. В охране окружных и участковых избирательных комиссий будут задействованы чуть более 50 000 правоохранителей. Улицы будут охранять почти 11 000 патрульных.

В столице горел дом

В ночь на 18 апреля горел четыре-этажный жилой дом в Шевченковском районе столицы. Огонь вспыхнул на крыше. Людей из квартир ночью эвакуировали. Что послужило возгоранию - пока неизвестно, однако жители дома говорят: это могло произойти из-за проблем с проводкой. Мол, у них уже больше недели неблюдались перепады напряжения.

Проверят объекты культурного наследия

В столице проверят объекты культурного наследия на соблюдение пожарной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Киевской госадминистрации. Всего в Киеве более трех с половиной тысяч объектов культурного наследия. Это - здания и памятники, находящиеся как в коммунальной, государственной, так и в частной собственности.

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