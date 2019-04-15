В ДТП на Киевщине погибла 17-летняя девушка: Obozrevatel News

В ДТП на Киевщине погибла 17-летняя девушка

В ДТП на Киевщине погибла 17-летняя девушка. Авария произошла в городе Фастов, сообщает полиция области. За рулем был 18-летний водитель, он не справился с управлением. Автомобиль съехал в кювет и перевернулся. Парень не пострадал. В полиции говорят: он был трезв, однако водительского удостоверения не имел. Девушка, которая сидела на переднем пассажирском сиденье, получила смертельные травмы.

Суд над головой Херсонского облсовета

Владислав Мангер продолжит работать в должности председателя Херсонского облсовета. Сегодня Шевченковский райсуд Киева не продлил срок его отстранения, хотя об этом просила прокуратура. Чиновника подозревают в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк. Сторона защиты Мангера утверждала, что нельзя продлевать срок, если он закончился.

Задержали подчиненного боевика "Гиви"

Бывшего подчиненного боевика "Гиви" задержали на Чонгаре. Об этом сообщил помощник председателя Госпогранслужбы Олег Слободян. В 2014 году в течение двух месяцев, мужчина работал в Луганской области водителем одного из так называемых "комендантов".

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