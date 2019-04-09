Больных корью стало больше: Obozrevatel News

Больных корью стало больше

В Украине вырос уровень заболеваемости корью. В Министерстве здравоохранения говорят: за неделю заболели 2250 человек. Половина из них – дети. Больше всего случаев кори зарегистрировали на Тернопольщине, в Киеве и области, на Харьковщине и Хмельницкой области. Всего с начала года инфекцией переболели почти 37 500 человек.

Рищук подал в отставку

Заместитель председателя Херсонской областной госадминистрации Евгений Рищук, которого связывают с делом об убийстве активистки Екатерины Гандзюк, решил подать в отставку. Свое заявление он опубликовал в соцсети. Объяснил: его решение связано с отставкой председателя Херсонской ОГА.

Заработал пункт пропуска "Гнутово"

Пункт пропуска "Гнутово" в Донецкой области возобновил работу после реконструкции. По словам Госпогранслужбы, людей через линию разграничения начали пропускать с 7:00 утра. Закрытым остается КПВВ "Марьинка". Там до сих пор существует угроза для гражданского населения, поскольку боевики продолжают обстреливать дорожный коридор. Другие пункты пропуска работают в штатном режиме, говорят пограничники.

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