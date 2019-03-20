Взрыв в многоэтажке Киева: Obozrevatel News в 11:00 от 20.03.2019

Взрыв в многоэтажке Киева

В многоэтажке Днепровского районе столицы накануне прогремел взрыв. Как сообщает полиция, пострадал человек, который был в то время возле дома. По данным СМИ, это врач. У него – баротравма.

Оккупанты массово выселяют крымских татар

Оккупанты повторяют в Крыму политику императрицы Екатерины Второй – выгоняют крымских татар и заселяют русскими. Об этом заявил лидер крымско-татарского народа Мустафа Джемилев. По его словам, из 300 000 крымских татар 10% уже покинули полуостров.

Умерла женщина на КПВВ "Станица Луганская"

85-летняя женщина скончалась на пункте пропуска "Станица Луганская". Как сообщил представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский, летальный случай зафиксирован на стороне, которую контролируют боевики. Это - уже вторая смерть на цьму КПП за два дня.

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