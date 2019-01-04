Протесты на шахтах Донбасса – "Спецоперация" по вакцинации на Львовщине – В Молдове запретили пластиковые пакеты – новости на ObozTV

В Донецкой области голодают шахтеры, людям не платят зарплаты уже более 4-х месяцев. Протест устроили рабочие шахты "Кураховская" три дня назад, говорят в конфедерации свободных профсоюзов Украины. Рудник принадлежит предприятию "Селидовуголь".

На Львовщине от кори в прошлом году умерли два ребенка - трехлетние мальчик и девочка. Поэтому Минздрав решил провести на Львовщине спецоперацию по вакцинации детей. На очереди - Ивано-Франковская, Закарпатье и Одесская области.

Молдова запретила использование одноразовых пластиковых пакетов. Согласно принятому закону - пакеты исчезнут из магазинов уже в этом месяце.

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