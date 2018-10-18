Расследование кровавой бойни в Керчи - в Одессе сгорели 16 пляжных домиков - новая вспышка вируса Эбола - новости на ObozTV

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова призвала российскую коллегу Татьяну Москалькова срочно присоединиться к расследованию обстоятельств трагедии в Керчи и убеждена, что ситуация требует немедленного вмешательства международного сообщества.

Крупный пожар произошел в Одессе; на побережье сгорели 16 домов для отдыха и здание администратора. С огнем спасатели боролись около двух часов. Обошлось без погибших и пострадавших.

Новая вспышка смертельного вируса Эбола зафиксировали в Конго. Только за первые 10 дней октября подтвердили почти 40 новых случаев заболевания.

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