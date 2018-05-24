Оружие США для Украины, избиение делегата Курултая – новости на ObozTV

США поддерживают предоставление Украине оборонительного оружия в будущем. Делегата Курултая крымскотатарского народа Еслана Эгиза, которого задержали в Крыму накануне, нашли со следами избиения. Иран выдвинул требования для сохранения ядерной сделки.

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