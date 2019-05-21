Заседание Совбеза ООН по украинскому вопросу отменено: Obozrevatel News

Заседание Совбеза ООН отменено

Совбез ООН отменил внеочередное заседание которое созвала Россия. Москва предлагала обсудить принятый Верховной Радой украинский языковой закон. Члены Совбеза в самом начале заседания проголосовали против такой повестки дня. Постпред Росиии Василий Небензя пытался связать закон о государственном статусе украинского языка с Минскими договоренностями. Впрочем, большинство государств-членов Совбеза ООН высказались против. По мнению постоянного представителя Франции – Франсуа Делатра, Россия таким образом хотела использовать Совет Безопасности в своих целях для давления на Украину.

Вопрос усиления санкций против РФ

Владимир Зеленский попросил США усилить санкции против России. С представителями властей Соединенных Штатов президент встретился накануне, после инаугурации. По словам Зеленского, самостоятельно преодолеть агрессию России Украина не сможет, а потому нужна поддержка Штатов. Также глава государства встретился и с представителями Евросоюза, которых тоже попросил продлить санкции против России за агрессию в Донбассе. Также Зеленский рассчитывает на то, что Еврокомиссия поможет противодействовать строительству газопровода "Северный поток-2". Вместе с вице-президентом Европейской комиссии по вопросам Энергетического союза Марошем Шефчовичем он обсудил транзит российского природного газа газопроводами Украины после 2019 года.

Порошенко переехал с Банковой

Пятый президент Украины Петр Порошенко покинул Администрацию президента и переехал в офис своей партии "Солидарность". Он расположен рядом, на улице Лаврской. После инаугурации Владимира Зеленского Порошенко встретился с американским сенатором Рональдом Джонсоном, послом США в Евросоюзе Гордоном Содландом и спецпредставителем Госдепа США - Куртом Волкером. Последнему пятый президент вручил орден Ярослава Мудрого V степени. Во время беседы речь шла о том, что Украина должна продолжить следовать курсу европейской и евроатлантической интеграции. Говорили и о противодействии агрессии России.

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