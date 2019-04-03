НАТО обеспечит безопасность Украины: Obozrevatel News в 10:00 от 03.04.2019

НАТО обеспечит безопасность Украины

Северо-Атлантический Альянс намерен гарантировать проход судов Украины через Керченский пролив. Об этом во время брифинга в Вашингтоне заявила постоянная представительница США при НАТО Кей Бейли Хатчинсон. Она подтвердила, что главы внешнеполитических ведомств Альянса одобрят этот пакет мер на двухдневном совещании, который стартует в США сегодня. Также она добавила, что США и страны-члены НАТО должны иметь возможность противостоять России в Черном море.

В зоне ООС двое погибших и двое раненых

За прошедшие сутки боевики совершили 14 обстрелов и выпустили по позициям украинской армии больше сотни артиллеристских боеприпасов и крупнокалиберных мин. Вследствие вражеского огня двое украинских военных погибли, еще двое - получили ранения.

Мангер будет носить электронный браслет

Владислава Мангера обязали носить электронный браслет. Такое решение принял Шевченковский райсуд Киева. Взять под стражу главу Херсонского облсовета там отказались. Срок действия меры пресечения – 60 дней - до 1 июня. Мангер заявил, что будет его обжаловать решение суда.

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