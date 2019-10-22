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22 октября • обновлено в 13:16
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Неуместный юмор: что грозит юмористу на Западе за непонятую шутку

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Политкорректность, которую часто указывают в качестве основы общественных отношений на Западе, имеет свои пределы; если она царит в общественном пространстве, то "частный юмор" часто теряет эти пределы.

Больше всего в Европе достается соседним странам, быт и менталитет которых известен и понятен. Однако, англичане и американцы не против посмеяться с самих себя, но не как с нации, а как с отдельных социальных или профессиональных групп.

Но общество и бизнес не готовы прощать антисоциальные поступки даже суперпопулярных комиков и история с Джорджем Карлином тому яркий пример.

Чем рискуют в США и Европе непрофессиональные "шутники" смотрите в первой части нашей сегодняшней программы.

Смотрите с понедельника по пятницу в 9:00 на ObozTV утреннее шоу "О, Крапивина!"

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