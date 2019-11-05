На росТВ съязвили о визите депутата Госдумы в Золотое

На росТВ съязвили о визите депутата Госдумы в Золотое72 Читать материал на украинском
На российском пропагандистском телевидении язвительно прокомментировали незаконный визит в Золотое депутата нелегитимной Госдумы России Алексея Журавлева.
Так, в эфире программы "60 минут" на "Россия 1" рупоры Кремля цинично пошутили, отметив, что политик оккупантов своим приездом переместил украино-российскую границу.
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