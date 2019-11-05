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5 ноября • обновлено в 16:08
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На росТВ съязвили о визите депутата Госдумы в Золотое

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На российском пропагандистском телевидении язвительно прокомментировали незаконный визит в Золотое депутата нелегитимной Госдумы России Алексея Журавлева.

Так, в эфире программы "60 минут" на "Россия 1" рупоры Кремля цинично пошутили, отметив, что политик оккупантов своим приездом переместил украино-российскую границу.

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