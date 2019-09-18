На росТВ "отменили" Украину из-за Голодомора

На росТВ "отменили" Украину из-за Голодомора44
На российском пропагандистском телевидении разгорелась острая дискуссия из-за Украины.
Поводом послужили слова министра иностранных дел Украины Вадима Пристайка о том, что мир должен признать Голодомор актом геноцида советской России над Украиной. Его позиция буквально взорвала ведущих рупоров Кремля в эфире передачи "60 минут" на телеканале "Россия 1".
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