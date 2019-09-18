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18 сентября • обновлено в 19:57
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На росТВ "отменили" Украину из-за Голодомора

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На российском пропагандистском телевидении разгорелась острая дискуссия из-за Украины.

Поводом послужили слова министра иностранных дел Украины Вадима Пристайка о том, что мир должен признать Голодомор актом геноцида советской России над Украиной. Его позиция буквально взорвала ведущих рупоров Кремля в эфире передачи "60 минут" на телеканале "Россия 1".

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