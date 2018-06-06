На росТВ испугались новейшей украинской ракеты 710

Российские пропагандисты нервно восприняли новость об испытаниях в Украине новейшей ракеты-"аутофага", которая в процессе полета уничтожает часть своего веса для большей дальности полета, и сравнили ее название с нецензурным словом из английского языка "f*ck".

Кроме того, они позволили себе употребить неуместную грубую шутку и по отношению к украинскому государству. Бурная дискуссия по указанному поводу состоялась в эфире пропагандистской программы "Время покажет" на "Первом канале".