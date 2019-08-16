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На Подолі, поруч з Фуршетом ;) | Альо, гараж! REBOOT #303

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Та що кажете ;)

Чий не сенсація. Чий не “затримання століття”. Чий не “міцний удар по корупції”. Стільки галасу піднялося навколо “схопленого на гарячому” паном Гримчаком, що дехто і справді може повірити в початок нищівної боротьби з хабарництвом та шахрайством у “вищих ешелонах” влади.... ГПУ наполягає - продовження буде завтра-післязавтра...

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Автор
Виталий Шаповалов Виталий Шаповалов
Тема
Аллё, гараж! Reboot
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