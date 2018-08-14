На КремльТВ пригрозили топить корабли Украины 206

На российском телевидении истерично отреагировали на задержание судна страны-агрессора "Механик Погодин" в порту Херсон и пригрозили Украине применением оружия, а также потоплением кораблей ее Военно-морских сил.

Более того, кремлевский пропагандист, военный эксперт Игорь Коротченко нагло заявил, что о таких планах Россия должна официально поставить в известность все мировое сообщество, включая Украину. Свое бредовое предложение он озвучил в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".