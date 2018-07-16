В Варшаве ищут гигантского питона

В Варшаве продолжаются поиски гигантского опасного питона. Об этом сообщает польская Служба охраны и поиска животных.

Отмечается, что 9 июля под Варшавой у Вислы заметили сброшенную кожу питона. Оказалось, что она принадлежит тигровому питону длиной в 5 метров.

После обнаружения кожи сразу начались поиски ее владельца. Все районы столицы Польши мгновенно предупреждены об опасности.

На сегодняшний день питона ищут волонтеры и эксперты международных организаций. И хотя прошло уже много времени, питона так и не нашли.

Организация по защите животных призывает граждан к максимальной осторожности, так как животное очень опасное.