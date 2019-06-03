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Мюзиклы под открытым небом: Киев встречает VII Международный фестиваль "О-Фест 2019" ч.1

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Гость студии Бурчук Live украинский театральный режиссер, педагог и продюсер, председатель Национального союза театральных деятелей Украины, директор и художественный руководитель Киевского национального академического театра оперетты Богдан Струтинский, рассказал о VII Международном музыкальном фестивале оперетты, оперы и мюзикла "О-Фест 2019", который состоится 8 и 9 июня.

Фестивальные локации будут расположены в Киевском национальном академическом театре оперетты и open-air - на Певческом поле в Киеве, в городском парке Буче. Соорганизатором фестиваля является Киевский национальный академический театр оперетты.

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