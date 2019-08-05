Мультфильм о возврате Кубани Украине взорвал росТВ 182

На российском пропагандистском телевидении вызвал ажиотаж второй эпизод стимпанк-мультфильма "Воля" об истории Украины. Наибольшее возмущение рупоров Кремля вызвал фрагмент о возврате в состав Украины Кубани и Зеленого Клина.

Также в мультфильме в забавном формате показываются преступления большевиков против Украины, а также борьба патриотов против них. Трейлер к новой работе показали в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

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