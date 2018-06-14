Зеленый цвет: в Лондоне вспомнили погибших во время резонансного пожара

В память о погибших. На западе Лондона зеленым цветом подсветили 12 зданий. Именно здесь в пожаре сгорела многоэтажка, что привело к гибели более семидесяти человек.

Подсветку включили ровно тогда, когда 14 июня 2017 года на пульт чрезвычайных служб поступил первый звонок с сообщением о возгорании в жилом доме Grenfell Tower.

Отмечается, что подсветка на здании будет зажигаться в течение следующих четырех ночей.

В то же время в церкви, что находится неподалеку от места трагедии, состоялась панихида по погибшим.

Напомним, пожар в многоэтажке, где жили почти 600 человек, вспыхнул в июне прошлого года. Она началась на нижних этажах. Пламя быстро распространилось до самого верха здания, и многие жители не смогли его покинуть. Следователи установили, что причиной возгорания стал взрыв холодильника в одной из квартир на нижних этажах здания.