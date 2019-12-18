Митинг в Киеве возобновился: территория правительственного квартала усиленно охраняется

В центре Киева возле Верховной Рады утром, 18 декабря, возобновился митинг против продажи земли, который накануне перерос в столкновения с полицией.

Как сообщает "112 Украина", вся территория правительственного квартала усиленно охраняется полицией. Также дежурят пожарные, взрывотехники и медики.

"Утро под ВР пока спокойное. Людей здесь еще нет, а вся территория правительственного квартала (это не только у ВР, но и возле Кабмина) усиленно охраняется правоохранителями, работают также нацгвардейцы и полиция особого назначения", – отмечает издание.

В отделе коммуникации столичной полиции обратились к организаторам и участникам мероприятий с просьбой соблюдать нормы действующего законодательства, акции проводить исключительно мирным путем.

Под зданием парламента собрались люди с флагами "Батьківщины", "Свободы" и профсоюзной символикой.

Отметим, что в повестке дня Верховной Рады законопроекта о рынке земли нет. Спикер парламента Дмитрий Разумков вчера, 17 декабря, объявлял о проведении консультаций относительно закона о земле, поэтому заседание может закончится, не начавшись.

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