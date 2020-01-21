Зарплата министра меньше, чем у руководителя департамента: депутат

Народный депутат Украины Юлия Гришина (фракция "Слуги народа"), член комитета по вопросам образования, науки и инноваций в эфире ObozTV отвечала на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL".

Она прокомментировала заявления министра госпожи Новосад о том, что у нее слишком маленькая заработная плата.

"Вопрос заработных плат наших министров обсуждается уже несколько недель. Я считаю, что в любом обществе, в любом нормальном демократическом государстве, должна быть корреляция заработных плат. Начиная от минимальной зарплаты до максимальной, исходя из сектора экономики и так далее. Если брать ситуацию с Анной Новосад, то если брать корреляцию в самом министерстве, то у них сейчас такая ситуация, когда министр получает зарплату ниже чем, к примеру, руководитель департамента. Руководитель департамента получает примерно под 50 тысяч гривен – я сейчас за точность не отвечаю, но примерно. Министр получает меньше – действительно там 36 тысяч на руки. И заместители министра получают еще меньше. Поэтому внутри министерства нужно это привести в соответствие. Чтобы первое лицо, которое несет всю ответственность, у него конечно был самый высокий уровень заработной платы, а потом уже это коррелировалось со всеми остальными сотрудниками министерства", - заявила Гришина.

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