“Маршали перемоги” | Альо, гараж! REBOOT #273

“Маршали перемоги” | Альо, гараж! REBOOT #273172Читать материал на украинском
Вранці середи з Харкова повідомили - перший пішов.
Цитую: “Харківська міська рада, 19-го червня поточного року, майже одноголосно підтримала пропозицію повернути проспекту Петра Григоренка імені радянського маршала Георгія Жукова. Кінець цитати. І понеслось...
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