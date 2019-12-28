Главная Новости
28 декабря • обновлено в 19:16
МоваЯзык
МедОбоз Главная

Макс Фют, спортсмен із танцювальним минулим – Роздягніться - ви в ефірі

92
Читать материал на украинском

Макс Фют полюбляє господарювати, вирощувати різні рослини, овочі та фрукти.

Каже, що вміє робити вино. Для стосунків може обрати дівчину, яка в першу чергу буде другом. Найбільшим страхом вважає – втратити відчуття.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Роздягніться - ви в ефірі" на OBOZREVATEL.

Тема
Роздягніться - ви в ефірі
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Все новости