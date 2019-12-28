Макс Фют, спортсмен із танцювальним минулим – Роздягніться - ви в ефірі

Макс Фют полюбляє господарювати, вирощувати різні рослини, овочі та фрукти.

Каже, що вміє робити вино. Для стосунків може обрати дівчину, яка в першу чергу буде другом. Найбільшим страхом вважає – втратити відчуття.

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