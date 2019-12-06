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6 декабря • обновлено в 15:27
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Майдан на Майдані, майданчик під куполом | Альо, гараж! REBOOT #334

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Отже, в повітрі знову запахло Майданом.

На манежі знову “всі ж ті ж”. Юлія Тимошенко, Петро Порошенко і Святослав Вакарчук офіційно оголосили про наміри, вже наступного тижня зібрати 3-й Майдан. У Верховній Раді знову бійка. Пики один одному начистили Нардепи - Бужанський і Лерос. Обидва представники партії “Слуга Народу”. За словами Макса Бужанського підставою для з'ясування стосунків стала жіноча честь що начебто була зачеплена.

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Автор
Виталий Шаповалов Виталий Шаповалов
Тема
Аллё, гараж! Reboot
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